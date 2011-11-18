华为中东营收料将保持5-10%增长率

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透阿布扎比11月17日电（记者 Stanley Carvalho）---华为一名公司负责人周四表示，尽管涉足新业务领域致使其增长放缓，但华为在中东地区的营收增长料将在近期保持在5-10%。
华为是中国信息通信技术（ICT）巨擘，其海外业务涉及阿富汗、巴基斯坦、约旦和黎巴嫩等12个市场。
华为首席技术官办公室中东主管Tony Wong表示，华为2010年在中东地区的营收达28亿美元，预计今年营收在30亿美元左右。
他在接受采访时表示，华为已经开始开拓新业务——企业和消费者解决方案，这将有助于该公司在未来数年营收保持5-10%的增长率。
华为在中东地区的最大市场是沙特阿拉伯。他表示，华为在中东地区的员工约有3,500人，其中65%来自当地。
全球经济疲软导致多数市场的项目放缓，但石油资源丰富的海湾国家，因它们大多数经济和人口快速增长，基础设施建设投资仍持续进行。
Wong称，多数海湾国家的项目还在继续，包括升级网络、采用最新技术，但竞争也非常激烈。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
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