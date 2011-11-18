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中国财经 | 2011年 11月 18日 星期五 15:24 BJT

骆家辉呼吁中国不要干预企业投资

路透北京11月18日电----美国驻中国大使骆家辉周五表示,中国必须允许中资与外资企业在做出投资决策时不受政府干预.

骆家辉还称,美国将努力实现对中国出口到2015年翻倍,并称中国应推进金融业的市场化,增加中国居民的收入.

他还提到,美国在澳洲增加军事力量并非意在钳制中国.(完)

--编译 隋芬;审校 侯向明

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