沪综指受地产股拖累收挫至四周新低

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月18日电---中国股市沪综指周五收跌1.9%至近四周新低.分析师认为,目前市场信心不足,对流动性放松的预期迟迟未兑现,缺乏系统性做多动能,而地产股受房价下降打压领跌.短线料大盘维持震荡寻底格局.
沪综指收报2,416.562点,跌45.484点,或1.89%;上一收盘低位为10月25日的2,409.672点.该指数本周累计下挫2.6%,为连续第二周下跌.上海地产类指数今日收跌2.02%.
国家统计局周五公布房地产数据显示,中国10月有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低.在调控不放松的预期下,未来房价或将进一步调整.
华西证券分析师毛胜表示,外围欧债危机对投资者心理亦有负面影响,目前市场缺乏上行动能,下一有力支撑点位将为前期2,307点低位.
隔夜美国股市收跌,对欧债危机的担忧加剧导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场,带动亚洲股市今日亦下挫.
沪深300指数12月合约尾盘报2,619.4点,跌2.08%,成交量为207,297手.(完)
--发稿 宿泱韫/尹媛婷; 审校 张喜良
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)