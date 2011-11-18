奥巴马向缅甸敞开大门

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透印尼努沙杜瓦11月18日电（记者 Laura MacInnis/Caren Ban）---美国总统奥巴马周五称，他看到缅甸取得“若隐若现的进步”，表示将派国务卿希拉里访问该国，承诺若该国继续推行民主改革，会与其建立新的关系。
奥巴马目前在巴厘岛出席亚太首脑峰会。他说，他首次与诺贝尔和平奖得主、缅甸民主派领袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）通过电话，并表示将派希拉里下月访问缅甸。
他称，释放政治犯、放松媒体管制及解除对昂山素季的软禁，是“近几年我们所目睹缅甸朝改革迈进，采取的几个最重要举措。”
“我们想抓住这一进步的历史机遇，确定缅甸若继续走民主改革之路，将可与美国结成新的关系。”
缅甸去年选举产生了平民政府，结束了近50年的军政权统治。新政府的执政举措与前军政府不同，但许多西方国家仍对其民主改革承诺表示质疑。
奥巴马警告称，如果缅甸不能变得更加开放，那麽会“继续面临制裁和孤立”。
一位美国官员称，奥巴马周四晚上在乘坐空军一号去印尼的途中，与昂山素季通了电话。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。