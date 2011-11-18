奥巴马向缅甸敞开大门

路透印尼努沙杜瓦11月18日电（记者 Laura MacInnis/Caren Ban）---美国总统奥巴马周五称，他看到缅甸取得“若隐若现的进步”，表示将派国务卿希拉里访问该国，承诺若该国继续推行民主改革，会与其建立新的关系。

奥巴马目前在巴厘岛出席亚太首脑峰会。他说，他首次与诺贝尔和平奖得主、缅甸民主派领袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）通过电话，并表示将派希拉里下月访问缅甸。

他称，释放政治犯、放松媒体管制及解除对昂山素季的软禁，是“近几年我们所目睹缅甸朝改革迈进，采取的几个最重要举措。”

“我们想抓住这一进步的历史机遇，确定缅甸若继续走民主改革之路，将可与美国结成新的关系。”

缅甸去年选举产生了平民政府，结束了近50年的军政权统治。新政府的执政举措与前军政府不同，但许多西方国家仍对其民主改革承诺表示质疑。

奥巴马警告称，如果缅甸不能变得更加开放，那麽会“继续面临制裁和孤立”。

一位美国官员称，奥巴马周四晚上在乘坐空军一号去印尼的途中，与昂山素季通了电话。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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