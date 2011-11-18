《阳歌专栏》中移动在深圳秘密推进4G网络 网络搜索战升温

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）。
**中国移动试图绕过监管机构 于深圳秘密规划4G网络**
中国移动(0941.HK)(CHL.N)渴望尽快启动4G服务，正在深圳着手铺开大规模wi-fi无线网络建设，此举似乎有意绕开电信监管机构。
据中国国内媒体报导，中国移动已与深圳市政府签署协议，未来三年在深圳投入60亿元，利用其2G、3G和4G网络推进覆盖全市的wi-fi无线网络建设。
就我看来，这是中国移动悄悄商业化其4G服务的一着好棋。中国移动4G基于国内自主研发的TD-LTE技术，该技术目前在国内六个城市，包括深圳，进行第二阶段测试。
中国的电信监管部门两年前发放3G牌照，国内3G投资迄今已达大约500亿美元，监管者希望三大移动运营商能收回3G投资成本，所以至少在接下来的两年内不太可能发放4G牌照。
在3G牌照发放过程中，中国移动被要求使用国内自主研发的TD-SCDMA技术标准，而该技术依然存在诸多问题，且不受手机及网络设备制造商的欢迎。
因此，即使在3G领域的市场份额迅速被中国联通(0762.HK)(CHU.N)及中国电信(0728.HK)(CHA.N)侵蚀，中国移动仍寄望于更有前途的TD-LTE 4G技术，大举进行试验。
在深圳的“无线城市”计划推行之後，包括上海和广州在内的中国移动另外五个TD-LTE试验城市可能也将步深圳後尘，推进这一“无线城市”计划，从而在即使该公司4G服务仍处于试验阶段的情况下，仍可以赢来数以百万4G数据用户。
不过，该策略有两个主要风险：第一，TD-LTE技术仍有很多问题，可能导致用户对该服务避而远之；第二，监管机构识破中国移动的意图，而後要求其中止无线城市计划。
不管怎样，尽管我也怀疑该策略最终可能遭遇多种问题，我还是要称赞中国移动这种创新的方式。
一句话：中国移动在深圳的“无线城市”计划，看起来像是绕过监管机构、商业化其4G网络的创新之举，不过却有可能要碰壁。
**中国网络搜索战升温**
搜索引擎巨头百度(BIDU.O)近日遭到三家互联网行业巨头的叫板，这似乎是为中国互联网行业制造新的混乱，再次表明需要政府出手干涉，采取措施制止一些可能引发重大混乱的风险。
中国媒体报导称，腾讯(0700.HK)、奇虎360QIHU.O和优酷YOKU.N三家互联网公司，均已宣布了搜索引擎新方案，叫板在大陆搜索市场占近80%份额的百度。腾讯实际上在5年前就推出了自己的搜索引擎搜搜，因此这也不算什麽新消息。
真正让人错愕的是，报导称大型视频分享网站优酷也向这一领域发力。该公司此前称，百度推出自己的视频分享业务奇艺後，用户通过百度搜索结果访问该网站的人次明显下降。事实上，这种事对百度来说就像家常便饭，指的是其篡改搜索结果，让自己的广告商或产品排名靠前，即使其他网页根据更客观因素应该排名更高一些。
就在发生此事的前几周，大型在线零售商当当网DANG.N和京东商城，也掀起了一场类似的大规模运动，封杀阿里巴巴旗下的一淘搜索。主要互联网企业发起的此类地盘争夺战，可能为中国互联网行业制造真正的混乱，破坏搜索引擎的信誉度。搜索引擎往往是中国网民网上访问的首站。
我通常对政府干涉并管制网络持反对意见，但这次好像真的是个例外，政府应当出手干涉，以公正的仲裁者身份设定一些各方都能认可的规则，来结束这样的地盘争夺战。否则，未来一两年中国的互联网行业仍会争锋不断，只能等待市场因素来平息。
一句话：腾讯、奇虎360和优酷叫板百度向搜索领域发力，是中国在线搜索市场爆发的最新动乱，需要政府出手干涉，不偏不倚的采取行动应对。（完）
编译：张家伟/侯雪苹 发稿：王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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