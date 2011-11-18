一周综述：君子不立于危墙之下

本周A股市场呈现先扬後抑的走势。在周初上攻本轮反弹高点无果後，股指于後半周连续出现大幅下跌走势，本周五沪深两市股指更是跳空下行，其中沪综指直逼2400点关口。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场呈现先扬後抑的走势。在周初上攻本轮反弹高点无果後，股指于後半周连续出现大幅下跌走势，本周五沪深两市股指更是跳空下行，其中沪综指直逼2400点关口。

从近两日大盘走势看，短线调整风险骤然增加，在当前利好利空消息交错的情况下，股指再度选择二次探底，可见市场预期有所恶化，尤其是周三、周五的走势，显示乐观机构明显趋于谨慎，从之前的分歧慢慢达成共识。

众所周知，在此轮反弹中，指数超跌、政策微调预期成为支撑反弹行情的两个关键因素。自2307点反弹以来，沪综指最大涨幅将近10%，前期连续杀跌引发的超跌反弹基本完成，那麽目前唯一支撑反弹行情的因素就剩下政策微调预期了。

在经济增速放缓、货币政策转向特征愈发明显的背景下，政策微调预期兑现程度将直接决定未来大盘走势。尽管期间由此带来了不少交易性机会，但是这些既没有上市公司基本面支持，也没有宏观经济数据好转作诱因，况且世界经济整体形势仍不容乐观，近期欧债危机持续升温。

目前投资者最为关心的是，2307点开始的反弹是不是已经结束？在回答上述问题前，我们不妨先看看当前市场所处的环境。可以说目前市场仍存在较多的不确定性。

一方面，欧债危机继续蔓延，希腊、意大利之後，法国也拉响了警报，虽然各国不遗馀力的出台相关补救措施，但是收效甚微，且仍存在较大的变数，任何突发事件都将对A股市场造成较大的冲击，同时外部环境的恶劣也加大了国内上市公司的业绩风险。

另一方面，虽然目前支撑股指反弹的关键因素是政策微调预期，当然从近期的一系列数据看，政策微调效应已经有所体现，但是如果後市该预期不能进一步明确，或者说积极的政策信号不能跟进，那麽支撑本次反弹的基础也将有所动摇。

此外，从技术层面分析，市场把60日均线视为牛熊分水岭，此次反弹过程中股指明显多次受制于此，沪综指屡攻不下後再度选择回落震荡蓄势，说明大盘後市反弹空间如想进一步打开，则需要更为强劲的“冲关”力量。

综上所述，短期内受各方面因素的影响，大盘调整态势较为明确，但是就此断定本轮反弹结束还为时尚早。虽然短期股指跳空破位下行，但两市并未出现恐慌性的抛盘，两市整体成交与昨日基本相当。预计未来大盘呈现震荡格局的概率较大。

未来一段时间投资者应该重点关注的是欧债危机解决进展、11月份经济数据和房地产回落程度以及相应的中央经济工作会议之前政策调控信号，以及11、12月信贷投放进度。

对于後市操作，笔者认为，现阶段，短期市场尚未企稳，人气向淡，量能迟迟不能持续有效放大。加上欧债危机阴霾不散，种种迹象提醒投资者切忌盲目进场抢反弹。

在趋势没有进一步明朗前，技术面不具备全面反攻条件的前提下，最好以谨慎观望的操作策略为主，正如：“君子不立于危墙之下”。 （完）

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