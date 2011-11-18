三季度房地产新增贷款环比首现负增长--银监会

* 三季度房地产业新增贷款环比首次出现负增长

* 强化房地产贷款风险防控

* 加强地方政府融资平台贷款的规范清理

* 严防民间借贷风险向银行体系蔓延

* 农村商业银行资产馀额同比增长最快

路透北京11月18日电---中国银监会发布报告称,三季度房地产业新增贷款环比首次出现负增长,未来将继续强化房地产贷款的风险防控,严格执行差别化房贷政策.

刊登在银监会网站的第三季度《中国银行业运行报告》并称,未来会继续加强地方政府融资平台贷款的规范清理,并严防民间借贷风险向银行体系蔓延.

"目前部分城市房屋销售量已经出现下滑,房价有所回落,土地流拍或底价成交现象明显增多,开发企业资金链普遍趋紧,"报告称.

银监会因此要求,银行应密切关注房地产贷款风险变化,增加风险排查和实地走访频度，全面掌握授信企业通过各种渠道的融资情况,加强对土地、房产等押品的及时估值和持续管理.

同时,在严格执行差别化房贷政策的前提下,应首先满足首套、小户型、自住购房的贷款需求.

国家统计局最新数据显示,中国10月有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低.当前楼市拐点正在形成.对于开发商而言,这个"冬天"不仅会很冷,可能还会很长.

中国央行此前发布的报告亦显示,三季度末房地产贷款馀额10.46万亿元人民币,同比增长14.6%,较上季末回落2.3个百分点;亦较同期各项贷款增速低1.3个百分点.

银监会报告显示,三季度商业银行新增贷款投向冷热分明,主要集中于三大领域:个人贷款(占比29.4%)、批发和零售业(占比29%)、制造业(占比28.4),房地产业新增贷款环比首次出现负增长.

统计并显示,三季度末,银行住房按揭贷款整体不良贷款率仍保持低位,为0.32%,比年初下降0.05个百分点.

**防止信贷资金被挪用进入民间借贷市场**

今年以来,中国一些地区民间借贷市场日益活跃,为防范民间借贷风险向银行体系蔓延,银监会要求银行业金融机构筑牢与民间借贷市场的防火?.

银监会报告称,银行业应继续落实"三个办法一个指引"等贷款新规,切实做好贷款"三查"和全流程管理,防止信贷资金被违规挪用进入民间借贷市场.

报告还称,地方政府融资平台清理整顿工作已取得明显进展.银监会三季度继续严格把控地方融资平台贷款的审慎准入标准,规范整改存量,继续落实动态台账管理、补足抵质押担保、合同补正、严格分类处置、风险资本和拨备计提等风险管理和抵补措施.

截至三季度末,商业银行总资产馀额达83.3万亿元,各项贷款馀额为43万亿元,债券投资馀额为14.7万亿元.

三季度末,商业银行加权平均资本充足率12.3%,比上季度末上升0.12个百分点;加权平均核心资本充足率为10.1%,比上季度末上升0.20个百分点;不良贷款馀额为4,078亿元,不良贷款率0.95%.。

银监会称,截至三季度,在各类商业银行中,资产馀额同比增长最快的是农村商业银行(增幅43.1%),部分原因是农村商业银行数量增加;其次是外资银行(增幅29.6%)和城市商业银行(增幅27.5%).(完)