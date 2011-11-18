温家宝：中国愿与东盟永做好邻居

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透印度尼西亚努沙杜瓦11月18日电---中国国务院总理温家宝周五表示，中国希望维持东南亚地区和平稳定，并将加深与该地区的贸易经济关系。他此番表态试图安抚东南亚国家对中国的紧张情绪。
在印度尼西亚巴厘岛会见东盟国家领导人时，温家宝称中国珍视与东盟的关系。
在中国政府网发布的温家宝讲话中，他说：“中国与东盟的务实合作拥有扎实基础，潜力巨大，具备向更高目标迈进的有利条件。”
“中国愿与东盟永做好邻居、好朋友、好夥伴，密切协调与配合，努力推动落实达成的各项共识，更多造福人民，为地区和平与繁荣作出更大贡献。”
讲话并未提及南中国海争端。
中国称拥有南中国海主权。越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱等国家和地区也均表示对该海域拥有主权，它们同美国和日本就此争端对中国政府施压。
美国政府称，美国总统奥巴马将于周六在巴厘岛举行的另一个峰会上，提出南中国海问题。中国表示，不希望讨论该问题，更愿意同直接涉及的国家通过双边讨论解决问题。
印度尼西亚外交部长马蒂对记者表示，在与温家宝的会谈中，南中国海问题被提出来，中方对于未来讨论该水域的相关问题发出了积极的信号。
马蒂说：“我认为这是很重要的进展。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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