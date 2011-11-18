版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 11月 18日 星期五 16:48 BJT

英足总指控苏亚雷斯涉嫌种族歧视

英格兰足球总会指控利物浦乌拉圭射手苏亚雷斯涉嫌种族歧视。英足总声明称：“据指称，苏亚雷斯对曼联球员埃弗拉有侮辱性言辞/行为，违反足总规定，其中包括提到了埃弗拉的种族/肤色。”该争执源于上月曼联与利物浦在安联球场1-1战平的一场较量中。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐