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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 18日 星期五 16:48 BJT

中国举重奥运冠军廖晖被禁赛 无缘伦敦奥运会

新华社周五报道，中国举重奥运冠军廖辉因查出兴奋剂问题被禁赛，无缘明年伦敦奥运会。国际举重联合会官网称，廖辉的禁赛时间一直到2014年9月份，廖辉在2008年北京奥运会男子69公斤级举重项目中夺得金牌。中国国家体育总局对路透表示，对廖晖遭禁赛事宜不知情。路透

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