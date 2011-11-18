官方认可巴里打进英格兰第2000粒进球

英格兰足总周四向路透证实，周二在英格兰与瑞典进行的友谊赛中，巴里第22分钟为英格兰制造的一粒制胜球是英格兰历年国际比赛中第2000个进球。外界之前怀疑该如何认定此球，因巴里头球攻门，皮球碰到瑞典後卫马斯托罗维奇的身体飞入门内，不过英足总以裁判报告为准认定巴里是进球者。路透