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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 18日 星期五 16:46 BJT

巴拉克考虑明年离开勒沃库森

前德国队队长巴拉克周四表示，本赛季结束後可能离开德甲勒沃库森队。这位35岁中场在切尔西与拜仁慕尼黑呆过一段时间後，于去年回归勒沃库森，但是最近才刚刚取得稳定的首发位置。他告诉天空电视台：“目前我认为，这将是我在勒沃库森的最後一个赛季。”路透

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