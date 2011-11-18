版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 11月 18日 星期五 16:46 BJT

NBA停摆 诺阿有意回法国打球

芝加哥公牛队中锋诺阿周四表示，如果NBA赛季因停摆而取消，会考虑回国打法国联赛。他告诉法国体育日报《队报》：“在我看来，来打几场比赛是不可能的事情。如果我来的话，那就是整一年。”他希望为幼年追随的球队巴黎勒瓦洛易斯效力。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐