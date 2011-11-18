美国百余富豪上书国会要求对其增税

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿11月16日电（记者 Thomas Ferraro）---美国近140名百万富翁周三请求国会，为国家考虑，应向他们多征税。
企业和商界领袖向总统奥巴马及国会领袖致函称：“请做这件正确的事，提高对我们的征税。”信中提到，良好的经济曾让他们受益，现在也希望别人能得到好处。
这封信由“财政力量之爱国富豪团”（Patriotic Millionaires for Fiscal Strength）的138名成员联名签署。该组织一年前成立，当时旨在说服国会终止前总统小布什实施的富人减税政策，不过未获得成功。
现在该组织又向由12名国会议员组成的“超级委员会”提出同样要求。该委员会正努力使两党达成协议，未来10年至少减赤1.2万亿美元，以帮助美国财政走上健康的轨道。
奥巴马及其他民主党人士一直在推动提高对富人的税收，以帮助削减赤字。但控制众议院的共和党却对此表示反对，他们认为提高富人税收会影响就业。
“爱国富豪团”对共和党的说法提出异议。
高级教育技术公司CampusWorks董事长舍恩伯格（Eric Schoenberg）称，若国会同意结束小布什时代的富人减税政策，对他和该组织其他百万富翁的影响“就如同一只死苍蝇对一次野餐的干扰那样”。
舍恩伯格不愿估计还有多少百万富翁同意他的观点，不过他对记者表示：“有大量的人跟我们想的一样。”
Computervision Corp创始人维勒斯（Phil Villers）称：“我们中能承受税收增加的人应该站出来，这是我们要向‘超级委员会’传递的信息，希望他们可以听取。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。