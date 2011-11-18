美官员称接触缅甸“不为包围中国”

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透印尼努沙杜瓦11月18日电---美国官员周五称，不应将美国决定接触缅甸，视为包围或克制中国的企图，而是应受到中国政府欢迎的一个进步。
美国官员强调，他们将就接触缅甸一事，与中国进行紧密地磋商。奥巴马总统此前宣布，将派国务卿希拉里访问缅甸。
一位要求匿名的美国官员称，缅甸局势稳定，能更好地融入国际社会，也符合中国的利益。
“这关乎的是缅甸，与中国无关，”这位官员说。
许多分析师称，美国不断向中国周边国家施加影响力，让中国越发感到不安。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。