标准普尔调整评级方法 近期将更新全球30大银行评级

8月8日在雅典拍到的图片。 REUTERS/Yiorgos Karahalis

路透11月18日电---标准普尔计划在三周内更新全球30家最大银行的债信评级,并可能在此过程中调降一部分银行的评级,或许会有令全球债市意外之举.

CreditSights分析师Baylor Lancaster表示,可能面临降级的金融机构包括美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和摩根士丹利(MS.N).

上述三家银行的发言人拒绝对此置评.

部分欧洲银行亦有可能受到影响.标普在11月9日下调了一系列国家的银行业健康状况评分,其中有丹麦、瑞典、芬兰和荷兰.

标普在对约750家银行集团的债信评级方法进行重大检视修订,此次评级更新就是其中一步.

由于对催生房地产泡沫的抵押贷款证券作出正面评级,标准普尔受到强烈指责.一年多来,标普一直在致力于作出改变.

此次评级更新,亦是标普在母公司麦格希集团(McGraw-Hill)MHP.N将拆分成两家上市公司之际,进行产品改善,并修复声誉的举措之一.

分析师表示,标准普尔煞费苦心地让市场做好迎接评级改变的准备,不过等到其真的公布单个银行评级结果时,可能仍有一些降级行动会令市场感到意外.

"(市场)可能会感到意外的一个原因,是新评级方法非常复杂,模拟出结果也是非常困难的事情."摩根大通旗下财富管理机构研究分析师Beate Muenstermann表示.

可能引起意外的一个地方是,该机构对银行控股公司和对其运营部门的评级可能不同.另一个可能令人意外的地方是,长期评级与短期评级不同.

标普在2010年3月和2011年1月发布了即将调整评级的预先通知,概述了原始计划并徵求意见.

本月稍早,该机构刊登出最终标准,并称预计所有银行评级中,将有60%保持原评级不变,20%被上调一个级距,15%被下调一个级距,其馀不到5%被下调两个或以上的级距.

标普未给出对最大型银行中评级下调比例的预期.该机构已称,预计整体而言评级结果会有地区差异.在11月9日按国别为银行业状况打分的评级调整中,西欧银行评级逊于拉美和亚洲银行.

标普计划,最早可能在本月底首次宣布其对30家最大银行的评级结果,之後开始迅速发布较小银行的评级结果.

"标普一直很善于引导市场适应评级方法的调整,"Muenstermann称.

相比市场,监管部门如何看待这些调整对标普的影响可能更为重要.债券基金经理表示,标普研究和判断所依据的信息,可能已被市场所消化.

"评级机构总是晚于价格做出反应,"Western Asset Management的投资组合经理Ryan Brist称.

他还称,标普的调整甚至可能预示,银行业形势即将好转."从历史上来说,评级机构倾向于在市场完成大跌行情後,开始调整其方法."(完)