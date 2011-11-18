克莱斯勒在华召回7,153辆进口吉普牧马人越野车

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月18日电---中国国家质检总局周五通报称,克莱斯勒集团有限责任公司将自2012年1月13日起召回进口2008-2010款吉普牧马人越野车,因车底护板缺陷.
质检总局在其网站上发布通告称,本次召回范围内的车辆在中国大陆地区涉及7,153辆,生产日期为2007年9月1日至2010年7月9日.
通报表示,召回原因是2008-2010款牧马人车底护板的设计会造成可燃物易堆积，若不及时清除,有可能增加起火的风险.克莱斯勒会将召回涉及的牧马人车辆的变速箱护板换装为护杆.
克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司将通知相关已知客户,并邀请他们与最近的特许服务中心取得联系,以安排相关的免费检查和更换.(完)
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--发稿 宿泱韫;审校 丁淑琴
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)