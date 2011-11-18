日本东盟加强合作 抗衡中国影响力

路透努沙杜瓦11月18日电（记者 Yoko Nishikawa）---日本周五承诺向东南亚基础设施项目提供250亿美元援助，并呼吁举办多边论坛讨论亚洲海事合作。此举似乎暗示，日本要在该地区挑战中国的影响力。

随着中国超越日本成为世界第二大经济体，并强化在亚洲地区的影响力，日本担心其区域及全球影响下降，因而希望加深与东盟的关系。

日本外务省官员告诉记者，日本首相野田佳彦在与东盟10个成员国首脑的峰会上承诺，将利用政府援助资金、信贷及民间资金，向东南亚33个重要基础设施项目提供支持。

该官员称：“这将创造价值约2万亿日元（250亿美元）的商业机会。”

中国周五与东盟领导人举行单独会议，承诺向该组织提供100亿美元贷款。

日本与东盟的峰会召开于东亚峰会（EAS）前。东亚峰会将在印度尼西亚度假胜地巴厘岛召开，届时东盟国家首脑和八个对话夥伴国——日本、中国、韩国、澳大利亚、新西兰、印度、美国与俄罗斯的首脑将汇聚一堂。

野田佳彦还提议举行海事合作多边会议，由东亚政府官员和民间专家参与。此举或增加中国面临的压力。

日本还与东南亚国家首脑发表联合声明称，他们将“按照普遍认同的国际法准则，促进并加深东盟与日本在海事安全领域的合作”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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