德国或大力限制新增装机量 中国光伏业再遭寒流

* 德国可能将光伏系统年安装量限制在1GW

* 动机合乎逻辑,但通过可能性并不大

* 中国光伏制造企业应趁机加速行业整合

作者 李然

路透北京11月18日电---正处"严冬"的光伏行业再遭寒流来袭,全球最大光伏市场的德国传出可能将大力限制年新增装机量.这对于产能已经超出全球需求的中国光伏产业而言,不啻又是一颗重磅炸弹.

德国经济部周四宣称,提议将每年的新增光伏发电安装量限制在1GW,此举可以协助控制对于光伏发电的补贴成本.此较市场预计的该国今年逾5GW的新增装机量大幅下降.但能否最终通过施行,市场尚存怀疑.

"如果德国真的限制安装总量,那是很恐怖的."保利协鑫(3800.HK)旗下的中环光伏总裁顾华敏无奈地说,"国内光伏行业已经非常脆弱了,大部分企业都已经限产停产,如果再出这个事情对于行业信心的打击比较大."

前几年光伏业过热发展已经为今天的苦果埋下伏笔.欧债危机不断恶化,全球经济复苏又面临众多不确定因素,让发电成本尚未低到可以脱离政策扶持的光伏行业面临着需求不断萎缩,而产能又严重过剩的境地.

而以出口为主的中国光伏业更是不堪重负.需求不振令产品库存升至历史高位、价格一挫再挫已让国内厂家资金链极度紧绷,加之不久前最有潜力的光伏市场--美国对华掀起光伏产品"双反"(反倾销与反补贴)调查,业内更是哀鸿遍野.

"要是德国真的这麽做,我只能表示非常遗憾,"中国可再生能源学会副理事长孟宪淦对路透表示,美国此前已经掀起"双反"调查,如果欧洲市场再遭受挫折,对于那些缺乏成本优势的中国企业来说会造成严重打击.

本月初,美国商务部正式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查,这是美方首次针对中国清洁能源产品发起"双反"调查.这将可能导致美国对进口自中国的太阳能电池板施加高税,以帮助困境中的美国生产商.

去年全球总共生产了23.9GW的光伏产品,而需求侧的新增装机量仅有16.6GW左右,中国产量占约一半.市场的火爆吸引资金大量投资产能,目前国内仅成规模的光伏电池、组件厂商总产能就已达约30GW.今年全球安装量虽可提高到20GW,但仍不足以让停下的机器重新启动.

中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列.德国传出限装消息之後,包括其他光伏大厂SolarWorldSWVG.DE、SMA Solar(S92G.DE)等股票周四应声下跌,跌幅在0.3%-10%之间.

**合乎情理,但通过可能性不大**

业内人士对德国此举其实并不意外.他们指出,光伏行业与风电等其他新能源形式一样,仍然需要政策扶持和补贴.十年之内光伏发电在整个电源结构中来看光伏份额极小,在经济状况不好时很可能被"优先"减小扶持力度,因此欧洲降低光伏支持力度,包括美国等政策调整对中国造成不利影响,都是合乎逻辑的事.

"欧债危机不断恶化,各国资金流不强,政府主导的补贴肯定要放缓,这涉及包括新能源在内的各种行业.德国政府这麽做,我们也是有预期的."中国机电进出口商会太阳能光伏分会秘书长孙广彬对路透说.

尽管德国光伏业限装动机合乎情理,但业内人士认为通过的可能性并不大.

瑞银证券驻香港分析师杨路表示,其全球团队对此事早有跟踪,该政策提议受到德国包括环境等其他部门的反对的,"通过的可能性不能说没有,但不大."

杨路认为,德国等欧洲国家在补贴政策上通常选择下调光伏发电补贴来降低补贴成本,而在今年和明年初下调从电价中抽取的补贴後,对于电价的压力已经下降很多,此时将政策从补贴调节转向硬性总量限制的可能性很小.

他并称,今年德国的光伏系统安装量已经下降很多,预计在5GW多.若不推出该限制政策,预计明年德国安装量可能仍保持在这个水平.

德国此前计划在2012年1月1日再次下调光伏系统上网电价补贴,降幅为15%.LBBW分析师Erkan Aycicek亦认为,"考虑到德国《可再生能源法修正案》不久前刚敲定,估计短期之内再次出台更多的措施,可能性很小."

孙广彬亦进一步分析说,德国政府受日本核泄露事件影响而下决心发展核电以外的可再生能源形式,到2020年将可再生能源的比重提高至35%的计划并没有改变,预计限制年安装量的政策即便出台也只是暂时的,会随着明年下半年或其後的经济复苏而取消.

不过光伏业市场增长放缓已是定局.在德国限装消息传出之前,国际咨询机构IHS iSuppli上月曾做出预测,由于补贴预算下调和各国政府对光伏安装量的限制,明年意大利、德国、法国等传统光伏大市场安装量可能会减少,导致明年全球安装总量或会出现下降,同时光伏供应链严重产能过剩,使得光伏产品价格仍有下降趋势.

**趁机提高产业集中度是当务之急**

接二连三的利空令极大依赖于出口市场的国内光伏制造行业恐怕已是欲哭无泪,而现在更需要做的是为光伏市场中长期回暖後做打算.分析人士建议,当前的重中之重是提高产业集中度,从而增强国内企业的竞争力.

中环光伏顾华敏表示,国家可以从政策和资金上鼓励行业整合,让优质企业变得更强,并加速淘汰落後企业."企业是有这个意愿的,有些甚至说你直接把我的厂子拿去--包括订单和债务."

这其实与中国政府部门的意图相符.此前有报导称,工信部已形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路,即推动多晶硅行业整合,鼓励大企业兼并重组中小企业,但不会考虑采用直接补贴方式对企业进行扶持.多晶硅是光伏电池的原料.

孟宪淦亦透露,工信部制定的产业规划徵求意见稿中提到,对光伏电池、组件行业,有意支持1-2家规模在5GW的大型企业,并支持8-10家1GW的中型企业."这样加起来就已经20个GW了,还不够吗?!"

他们进而认为,万一欧洲市场出现波折,企业面临的其他市场选择非常有限.欧洲其他市场增长毕竟有限,而新兴市场也有增量小、难以进入等问题.这样看来美国仍是市场潜力最大的地区,即便对中国展开双反,其重要程度仍不可小觑.

"首先美国经济总量是大于欧洲的,二来他们的阳光资源优于德国,最差的一个州光照资源也跟德国一样.美国的荒漠很多,很适合开发大规模的光伏发电站."顾华敏表示.

中国市场虽然在出台光伏标杆价格之後,虽有可能再将2015年末的光伏装机容量扩大50%至1,500万千瓦(即15GW)[ID:nCN1221914],但相对于国内庞大产能而言仍是杯水车薪,激进扩大发电装机还会带来像风电一样并网等难题.

孟宪淦更建议国内行业要看清政策形势,对国家新能源发展策略的认识要回归理性.他认为,十二五期间为了调结构经济增速肯定会放缓,新能源一时难成气候,财政扶持的基础和动力并不大.

但困难时期毕竟会度过,长远来看新能源仍旧是替代传统能源的惟一选择.孟宪淦苦笑称,"有人说现在是光伏行业的'寒冬',我想还是别说寒冬吧,太难受.这都是行业过热、产能过剩後市场来做调节,就叫'调整'吧."(完)