骆家辉呼吁中国不要干预企业投资

美国驻华大使骆家辉9月22日在武汉出席活动的资料图片。 REUTERS/Stringer

路透北京11月18日电（记者 Terril Yue Jones）---美国驻华大使骆家辉周五称，中国应当允许中资与外资企业在做出投资决策时不受政府干预。

他还说，美国将努力实现对中国出口到2015年翻倍的目标，而中国应推进金融业的市场化。

他还提到，美国在澳洲增加军事力量并非意在钳制中国。

骆家辉批评中国的商业环境不透明，对外资企业不利。

他在北京的一个会议上讲话时称，“中国经济的最大障碍在于缺乏公开度。这种情况要是延续下去，意味着机遇会越来越少，对中资还是外资企业都不利。”

“我们将与中国一道努力，让中资企业在美国享有更多的公平竞争机会。”

他还呼吁中国市场化金融服务行业，比如银行及电子支付等领域。

他说，金融部门更加开放，不仅会让中国民众变得富有，还会因有外国竞争，而让中国更加充满动力。

骆家辉还呼吁加大打击知识产权侵权力度，称这一问题在中国相当普遍。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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