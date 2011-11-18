骆家辉呼吁中国不要干预企业投资

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月18日电（记者 Terril Yue Jones）---美国驻华大使骆家辉周五称，中国应当允许中资与外资企业在做出投资决策时不受政府干预。
他还说，美国将努力实现对中国出口到2015年翻倍的目标，而中国应推进金融业的市场化。
他还提到，美国在澳洲增加军事力量并非意在钳制中国。
骆家辉批评中国的商业环境不透明，对外资企业不利。
他在北京的一个会议上讲话时称，“中国经济的最大障碍在于缺乏公开度。这种情况要是延续下去，意味着机遇会越来越少，对中资还是外资企业都不利。”
“我们将与中国一道努力，让中资企业在美国享有更多的公平竞争机会。”
他还呼吁中国市场化金融服务行业，比如银行及电子支付等领域。
他说，金融部门更加开放，不仅会让中国民众变得富有，还会因有外国竞争，而让中国更加充满动力。
骆家辉还呼吁加大打击知识产权侵权力度，称这一问题在中国相当普遍。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)