美国经济增长获动能 有助抵御欧洲风暴袭击

9月21日在芝加哥一家商场拍到的购物袋。 REUTERS/Jim Young

* 美国经济可能在第四季加速

* 这将帮助该国抵御欧洲衰退影响

* 美国财政政策乱局可能仍不利成长

路透华盛顿11月18日电---随着汽车厂商增加生产,且通胀放缓提振消费能力,美国经济正在拾取动能,将更有能力抵御欧洲经济风暴的侵袭.

近期美国经济数据稳超分析师预期.目前多数人预计,美国第四季经济成长将优于第三季2.5%的环比年率.例如,预测机构Macroeconomic Advisers预计第四季增速将达3.2%.

尽管外界广泛预计明年欧洲将出现经济衰退,美国经济也将因此受到拖累.不过美国现在的抵御能力要强于几个月之前.

"近期存在足够的动能,来抵御一些海外风险."美银美林驻纽约分析师Michelle Meyer称.

美国10月工业生产录得7月以来最大涨幅,受助于汽车和零部件生产增加.

通胀率降低也帮助家庭恢复一部分消费能力.9月和10月单周收入增长,帮助改善零售销售.

例如,上月新车销售增加7%,达到2月迄今最高水平.根据J.D.Power and Associates和LMC Automotive的预估,11月该数据有望再增8%.

"美国能否抵御欧洲衰退的影响?我认为是可以的."通用汽车首席执行官艾克森周四在底特律一场论坛上表示."美国的消费支出正在确确实实上升."

旧金山联储研究人员近期表示,欧洲问题有可能在2012年中时将美国拖入衰退,不过多数华尔街分析师则持更为乐观的看法,认为该事件机率更接近三分之一.

相关图表:

美国初请失业金人数(link.reuters.com/feb25s)

美国零售销售(link.reuters.com/zaq94s)

美国通胀率(link.reuters.com/zev94s)

美国工业生产(link.reuters.com/vuv94s)

**美国经济又面临厄运**

美国企业大幅减少了裁员人数,这是该国经济或许能够避免衰退的最新迹象.上周初请失业金人数跌至4月迄今最低.

这可能表明,雇主终于准备增加雇员数量.美国经济从2007-2009年的衰退中缓慢复苏,就业增长一直是其中缺失的一环.

不过,美国经济的运气看来确实不怎麽样.

去年的这个时候,经济也在升温,当时许多分析师认为美国经济正在走出低谷.但随後阿拉伯世界发生动乱,大幅推高了原油和汽油价格,令美国消费者承压.

日本3月地震则扰乱了全球制造业,进一步拖慢了美国经济.

现在,欧洲债务危机就在眼前,如果欧元区某国发生债务违约,或者其中哪个较强大的经济体发生融资困难,则危机可能恶化.艾克森表示,欧洲债务问题有可能要比2008年全球金融危机"更加严重".

如果负责在下周前制订出撙节计划的立法者令金融市场失望的话,美国也有可能倒霉.

圣路易斯联储研究部主管Christopher Waller称:"不过,如果上述的情况都不发生,那麽当前季度和2012年第一季的经济成长将可能达到2.5%,3%甚至3.5%..."

美国国会若允许工资税削减和失业福利政策到期,也可能对经济产生削弱.这只是特别赤字削减小组所辩论的问题之一.

此外,近期消费者支出表现强劲,部分缘于家庭减少储蓄的缘故,因此这种势头可能难以持续.

富国银行预计,欧元区衰退将只会导致2012年上半年的美国经济成长率减少0.1或0.2个百分点--前提衰退持续时间较短.

不过,如果欧元区金融危机加深,或衰退贯穿明年整年,"那麽将对美国经济造成更为负面的影响."富国银行的分析师Michael Brown表示.(完)