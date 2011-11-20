温家宝称将增强人民币汇率双向浮动的弹性--CCTV

路透上海11月19日电--中国中央电视台周六晚报导引述中国国务院总理温家宝的话称,中国正密切关注人民币汇率近期的新变化,将增强人民币汇率双向浮动的弹性.

温家宝在印尼巴厘岛与美国总统奥巴马会谈时指出,9月下旬至11月初,海外人民币无本金交割远期外汇(NDF)交易显示贬值预期,这并非人为决定,而是市场对人民币汇率的反应.

"我们正在密切关注人民币汇率出现的新变化,将继续按照主动性、渐进性、可控性原则稳步推进改革,增强人民币汇率双向浮动的弹性."他说.

温家宝还建议,在更高水平更大规模上开展中美投资贸易合作,例如中方扩大自美商品进口,鼓励赴美投资,在高端制造业、新能源、医疗卫生、节能环保、高新技术和基础设施等领域与美国开展合作.而美方应在放宽对中国高技术产品出口的限制、中国企业赴美投资准入、为中国企业提供公平竞争环境等采取实际行动.

NDF一年期美元兑人民币周五报收6.3330/00,当日人民币兑美元即期汇率收报6.3554元.

不过9月23日美元/人民币一年期NDF曾一度达6.47元近期峰值,当日收在6.4090元,而人民币兑美元即期汇率当日收报6.3889元,显示市场对于一年後人民币汇率的贬值预期.之後NDF报价稍有回落,基本在6.40元上下波动,即期汇率大多时间稍低于NDF,显示贬值预期挥之不去.

近阶段美国持续就人民币汇率向中国施压,而中国国家主席胡锦涛稍早表态,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.

国际清算银行(BIS)数据显示,10月人民币名义有效汇率指数为116.89,环比上涨1.13%,年内累计升幅已达2.73%.业内人士认为,考虑到国际社会依然频频施压,人民币料难实际贬值以扶持出口企业,年内名义有效汇率升值可期.(完)