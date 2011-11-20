温家宝称将增强人民币汇率双向浮动的弹性--CCTV

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透上海11月19日电--中国中央电视台周六晚报导引述中国国务院总理温家宝的话称,中国正密切关注人民币汇率近期的新变化,将增强人民币汇率双向浮动的弹性.
温家宝在印尼巴厘岛与美国总统奥巴马会谈时指出,9月下旬至11月初,海外人民币无本金交割远期外汇(NDF)交易显示贬值预期,这并非人为决定,而是市场对人民币汇率的反应.
"我们正在密切关注人民币汇率出现的新变化,将继续按照主动性、渐进性、可控性原则稳步推进改革,增强人民币汇率双向浮动的弹性."他说.
温家宝还建议,在更高水平更大规模上开展中美投资贸易合作,例如中方扩大自美商品进口,鼓励赴美投资,在高端制造业、新能源、医疗卫生、节能环保、高新技术和基础设施等领域与美国开展合作.而美方应在放宽对中国高技术产品出口的限制、中国企业赴美投资准入、为中国企业提供公平竞争环境等采取实际行动.
NDF一年期美元兑人民币周五报收6.3330/00,当日人民币兑美元即期汇率收报6.3554元.
不过9月23日美元/人民币一年期NDF曾一度达6.47元近期峰值,当日收在6.4090元,而人民币兑美元即期汇率当日收报6.3889元,显示市场对于一年後人民币汇率的贬值预期.之後NDF报价稍有回落,基本在6.40元上下波动,即期汇率大多时间稍低于NDF,显示贬值预期挥之不去.
近阶段美国持续就人民币汇率向中国施压,而中国国家主席胡锦涛稍早表态,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.
国际清算银行(BIS)数据显示,10月人民币名义有效汇率指数为116.89,环比上涨1.13%,年内累计升幅已达2.73%.业内人士认为,考虑到国际社会依然频频施压,人民币料难实际贬值以扶持出口企业,年内名义有效汇率升值可期.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。