证监会称退市改革将在创业板试行

路透北京11月18日电---中国证监会有关负责人周五称,退市制度改革将先在创业板探索试行,相关方案将在近期向社会公开徵求意见.

中国证券报旗下的中证网报导称,深交所提出了创业板退市制度初步方案,证监会将在这一方案基础上进行完善.

报导还提到,证监会还将发布创业板非公开发行公司债的相关办法.这意味着创业板再融资即将开闸,有利于抑制创业板公司IPO时一次募足资金的冲动.

报导援引证监会负责人表示,创业板非公开发行公司债时,发行对象限定在10人以内,创业板定向债不进行公开转让.深圳证券交易所将为转让提供一定的服务.

在创业板推出两周年不久後,创业板退市制度即将推出,此举料可震慑垃圾股的过度投机与炒作,也可杜绝垃圾股重组的炒"壳"游戏.(完)