证监会称退市改革将在创业板试行

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京11月18日电---中国证监会有关负责人周五称,退市制度改革将先在创业板探索试行,相关方案将在近期向社会公开徵求意见.
中国证券报旗下的中证网报导称,深交所提出了创业板退市制度初步方案,证监会将在这一方案基础上进行完善.
报导还提到,证监会还将发布创业板非公开发行公司债的相关办法.这意味着创业板再融资即将开闸,有利于抑制创业板公司IPO时一次募足资金的冲动.
报导援引证监会负责人表示,创业板非公开发行公司债时,发行对象限定在10人以内,创业板定向债不进行公开转让.深圳证券交易所将为转让提供一定的服务.
在创业板推出两周年不久後,创业板退市制度即将推出,此举料可震慑垃圾股的过度投机与炒作,也可杜绝垃圾股重组的炒"壳"游戏.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。