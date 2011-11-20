欧央行总裁敦促欧元区政府迅速行动

* 德拉吉要求迅速行动增强EFSF救助能力

* 德意志银行执行长称欧洲央行(ECB)无法解决危机

* 路透调查显示ECB将开始印钞票的机率接近50%

* 德国和英国首脑意见存在分歧

路透法兰克福11月18日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五要求欧元区各国政府迅速采取行动,增强救援基金救助能力,对于他们在应对不断升级的债务危机方面缺乏进展表示愤怒.

ECB面临强大压力,外界要求其在应对欧元区危机方面发挥更大作用.一项路透调查显示,欧洲央行可能很快屈服于外界压力,开始大印钞票,这种可能性接近50%.此次调查在欧洲和美国两地访问了50位债券策略师.

英国首相卡梅伦(David Cameron)要求采取果断行动,被德国总理默克尔拒绝.默克尔表明其倾向于逐步推进的方式.

"英国要求我们使用大量手段为欧元区赢回信誉,这是正确的,"梅克尔称."但是我们必须注意,我们不能假装拥有其实并不具备的能力.因为市场很快就会发现,这不会取得效果."

德拉吉把责任归咎于各国政府,称他们没有落实增强欧洲金融稳定机构(EFSF)救助能力的决定.

"这些达成已久的决定实施了哪些?"德拉吉在法兰克福的一次银行业会议上表示."我们不应该再等下去."

很多分析师认为,阻止这场始于希腊的危机的唯一方法,是ECB大量购买公债,相当于美国和英国等央行采取的"量化宽松"政策.

这将与ECB目前通过另一项操作从系统回笼流动性,冲销公债购买的政策相悖,非常具有争议性.

而ECB非常希望不要受到政治干预,反对采取重大行动的要求.

**欧洲股市跌至五周低位**

欧元周五上涨,因在ECB出手稳定市场後意大利和西班牙公债压力缓解,不过市场担心这两国融资成本处于不可持续的水平,打压欧洲股市跌至五周低位.

德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)执行长Josef Ackermann称,欧洲国家不能依赖ECB解决欧元区债务危机."ECB的首要角色不应该是购买这些债券,"他称.

欧元区各国政府把增强EFSF救助能力的最後期限设在12月,但行动拖延、融资成本飙升以及投资者兴趣不高,削弱了他们的努力.

意大利总理蒙堤(Mario Monti)在国会获得信任投票胜利.他此前警告从政者,若妨碍旨在结束债务危机的全面改革,他们将须对意大利公众作出交代.

"不过我们认为,若我们做的好,你们接下来也要有良好表现,当你们对我们投下信任票或撤消信任票,应该切记会对民众对你们的信心产生什麽影响,"蒙堤称.

由于意大利融资成本现处于不可持续的水平,蒙堤将必须快速行动来安抚金融市场.意大利在4月底以前需对约2,000亿欧元债券进行再融资.

浏览欧元区危机图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p).

浏览欧元区债务危机进程,请点击(link.reuters.com/rev89r).

希腊新政府向满足获得国际救援条件迈出第一步.该政府提交预算案,预计只要进行改革,明年将不必采取新的撙节举措.

该预算草案预计,希腊将连续第五年陷入衰退,不过经济分析师称,多年的增税,削减公共薪资和养老金,以及其他撙节措施可能使经济衰退更加严重,支出计划草案的预测可能太过乐观.

但分析师称更重要的是,是希腊执政联盟的政党之间出现裂痕.

希腊总理帕帕季莫斯必须获得各党派的承诺,他们将采取必要行动以满足救援条件,否则国际救援者下月将停发希腊避免违约所需的80亿欧元资金,以及随後的较长期融资.(完)