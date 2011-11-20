江淮汽车拟成立巴西合资公司

路透上海11月19日电---中国安徽江淮汽车股份有限公司(600418.SS)周六公告称,已与巴西经销商SNS签署框架协议,双方有意在巴西成立合资公司,总投资6亿美元.

公告称,合资公司注册资本1.2亿美元,年产10万辆江淮汽车乘用车产品.江淮汽车持有合资公司20%的股份(技术10%与现金10%),SNS持有80%股份,工厂包括冲压、焊装、涂装、组装四大生产工艺.

公告指出,合资公司生产江淮汽车新一代乘用车产品,合资工厂产品品牌为江淮汽车,生产车型由江淮汽车与SNS公司共同商议决定.

根据协议,合资公司生产产品的主要零部件必须从江淮汽车购买CKD散件,同时开发本土供应商以满足地产化比例要求.未经江淮汽车许可,组装产品只能在巴西本国销售.

公告强调,上述协议只是双方达成的初步共识,具体方案需双方报各自董事会及政府相关部门批准同意後方可签署正式协议.

据国内媒体稍早报导,江淮汽车的合资工厂将于2012年开工建设,2014年投产,建成後工作实行两班倒,其车型价格均在5万雷亚尔(1美元约合1.79雷亚尔)以下.

江淮汽车周五收报7.01元人民币,跌0.21元,或2.91%.(完)