利比亚前情报长官塞努西被抓获

路透的黎波里11月20日电（记者 Alastair Macdonald/Ali Shuaib ）---在卡扎菲之子赛义夫于利比亚南部偏远沙漠地区被抓一天后，前情报长官塞努西（Abdullah al-Senussi）也在同一地区被利比亚军方抓获。

塞努西是卡扎菲时代最後一位逍遥法外的权贵，也是海牙国际法庭通缉要犯。他的落网是利比亚仍在建立中新政府的巨大胜利，不过也对新政府的在国内民兵组织以及国际社会上的权威性带来考验。

利比亚临时政府新任总理凯卜（Abdurrahim El-Keib）原本应于周日宣布新内阁，官员称，凯卜已要求多给他几天时间以完成新内阁组建，预示着凯卜在协调控制着利比亚的不同民兵组织利益上面临压力。

名义上忠实于利比亚“全国过渡委员会”（NTC）的前革命力量的指挥官Ahmed al-Hamdouni告诉路透，他的部队获得塞努西的相关信息，而後找到并包围他的藏身之处。塞努西当时藏在他姐姐在比拉克（Birak）镇附近的一处房子内，位于黎波里南部500公里处，与赛义夫被捕地点在同一地区。

“过渡委”发言人Abdul Hafez Ghoga稍後确认称，赛义夫的姑父塞努西已被抓。目前不清楚这两人被抓是否有关联。自利比亚前政权倒台後，外界猜测他们两人躲在一起。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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