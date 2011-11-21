21日盘前分析：反弹受制但未夭折

欧债危机再起波澜，A股市场上周未能延续反弹势头，大幅回调，沪综指经历了惨烈的三连跌，跌幅达100多点，各均线均已失守，沪综指频临2400点整数关口，二次探底迹象明显

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

欧债危机再起波澜，A股市场上周未能延续反弹势头，大幅回调，沪综指经历了惨烈的三连跌，跌幅达100多点，各均线均已失守，沪综指频临2400点整数关口，二次探底迹象明显

从外围因素来看，欧洲主权债务危机并没有改善的迹象。标准普尔称，计划在3个星期内更新对全球最大30家银行的信用评级，这一过程中有可能会下调某些银行的评级，这将再次引起市场的动荡。

对于A股未来的走势，不少机构还是持相对乐观的态度，在通胀压力减轻与政策“预调微调”的大背景下，国内财税政策、货币政策正显现出积极的变化，认为短暂的调整不会改变中期向好的格局。

不过，短期而言，市场扩容的压力和欧债危机将会不时对市场构成负面扰动，加剧市场的波动。同时，由于各种不确定性因素的存在，行情还不具备有序平稳展开的条件。

消息面，国务院总理温家宝19日出席在印尼巴厘岛举行的第六届东亚峰会时提出：要继续把应对国际经济金融危机作为当务之急。各国根据本国国情实施适当的财政政策和货币政策，提振市场信心，加强宏观经济政策协调和金融合作。要认真实施、完善已达成的自由贸易安排，稳妥推进新的自贸区建设，进一步扩大市场开放，挖掘内需潜力，增加区域内贸易规模，提升贸易水平。各国要以实际行动反对保护主义，妥善处理国际贸易摩擦。

温家宝指出，南海争议应由直接有关的主权国家通过友好协商和谈判、以和平方式解决。东亚和东南亚经济的发展，从一个侧面印证了南海的航行自由和安全没有因为南海争议受到任何影响。各国根据国际法在南海享有的航行自由得到了充分保障。

另外，上周，ETF连续十周的整体份额净申购戛然而止，出现6.34亿份净赎回。分析人士认为，ETF出现净赎回的原因可能是部分机构投资者获利了结，是否代表机构看空後市，还需观察。（完）

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