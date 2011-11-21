中国股市盘前看点--11月21日

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国10月芝加哥联邦储备银行全国活动指数、10月成屋销售年率.
--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、国际货币基金组织副总裁朱民等在维也纳发表讲话.
**宏观经济和政策面**
--中国副总理王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.在此环境下,中国要执行好稳健的货币政策.
--中国总理温家宝称,中国正密切关注人民币汇率近期的新变化,将增强人民币汇率双向浮动的弹性.
--证监会公布未来六项监管新举措,包括推进债券市场制度规范统一和监管审核统一、将启动创业板上市公司非公开发行债券工作、创业板将试行退市制度改革等.
--国信中心经济预测部主任范剑平预计,明年中国物价会维持回落趋势,全年居民消费价格指数(CPI)增幅或在4%左右,国内生产总值(GDP)增长有望在8.5-9%之间,经济不会出现硬着陆.
**重点行业和公司**
--首钢股份(000959.SZ)公布重组方案,拟以已停产的首钢北京钢铁资产及第一线材厂,与母公司首钢总公司下属河北首钢迁安钢铁公司的全部相关资产进行置换,置入资产的预估值约180亿元.
--中钢协称,其估算11月上旬粗钢日均产量为166.4万吨,环比降3.1%,创下年内新低,亦较6月的年内新高降逾17%.
--国土资源部部长徐绍史表示,目前中国油气、铁、铜等对外依存度接近或超过50%,矿产品进出口已占到进出口总额的近35%,中国矿产资源需求将持续刚性增长.
**海外动向**
--美国股市上周五收盘涨跌互现,本周录得两个月最差表现,今日投资者多数离场观望,等待欧美政界解决不断恶化的债务问题.道琼工业指数收高25.43点,或0.22%,报11,796.16点.
**关键点位**
--沪综指中期支撑位于前期低点2,300点附近.(完)
--整理 周晓峰; 审校 张喜良
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)