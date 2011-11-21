中国股市盘前看点--11月21日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国10月芝加哥联邦储备银行全国活动指数、10月成屋销售年率.

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、国际货币基金组织副总裁朱民等在维也纳发表讲话.

**宏观经济和政策面**

--中国副总理王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.在此环境下,中国要执行好稳健的货币政策.

--中国总理温家宝称,中国正密切关注人民币汇率近期的新变化,将增强人民币汇率双向浮动的弹性.

--证监会公布未来六项监管新举措,包括推进债券市场制度规范统一和监管审核统一、将启动创业板上市公司非公开发行债券工作、创业板将试行退市制度改革等.

--国信中心经济预测部主任范剑平预计,明年中国物价会维持回落趋势,全年居民消费价格指数(CPI)增幅或在4%左右,国内生产总值(GDP)增长有望在8.5-9%之间,经济不会出现硬着陆.

**重点行业和公司**

--首钢股份(000959.SZ)公布重组方案,拟以已停产的首钢北京钢铁资产及第一线材厂,与母公司首钢总公司下属河北首钢迁安钢铁公司的全部相关资产进行置换,置入资产的预估值约180亿元.

--中钢协称,其估算11月上旬粗钢日均产量为166.4万吨,环比降3.1%,创下年内新低,亦较6月的年内新高降逾17%.

--国土资源部部长徐绍史表示,目前中国油气、铁、铜等对外依存度接近或超过50%,矿产品进出口已占到进出口总额的近35%,中国矿产资源需求将持续刚性增长.

**海外动向**

--美国股市上周五收盘涨跌互现,本周录得两个月最差表现,今日投资者多数离场观望,等待欧美政界解决不断恶化的债务问题.道琼工业指数收高25.43点,或0.22%,报11,796.16点.

**关键点位**

--沪综指中期支撑位于前期低点2,300点附近.(完)