欧债危机蔓延令全球经济面临衰退风险加剧

* 欧洲债务危机蔓延危及全球增长

* 美国国会围绕预算赤字争论不休进一步加剧风险

* 亚洲增长已放缓,决策者忧心忡忡

* 美国数据令人鼓舞,但决策失误构成威胁

路透华盛顿11月20日电---欧洲债务危机的蔓延正将全球经济推向危险的边缘,一步步滑向全球性衰退的风险大幅上升.

中国的出口已降至只有上年同期的一半.因中国需求的疲弱,德国工厂出口订单骤降.澳洲和印尼也不得不降息来防御欧洲的冲击.而日本、英国和巴西亦纷纷调降其经济增长预估.

中国、美国和巴西的主要金融官员均颇为担心,若欧洲无法达成一致的债务问题应对策略,恐会将自身经济拖入这股漩涡.

意大利和西班牙主权债券的收益率(殖利率)徘徊在7%左右,这造成银行业严重的资金紧张,危及全球金融体系,进而损及信心和经济增长.

"目前情形令人惊恐,"摩根大通首席美国经济分析师Mike Feroli说道."除非是欧洲真的把事情搞砸了,否则我们应能避过衰退.但在过去的每一周里随着问题一直悬而未决,其造成的损失越来越大,很难说如何才能让这一切停止."

除了欧洲问题外,还有美国国会对于如何削减预算赤字争论不休的棘手情况,政治僵局升高有干扰全球经济逐步改善之虞.

"要落入衰退极为容易,"RBC Capital Markets美国经济分析师Tom Porcelli表示.

美国议员必须在周三截止日期前提出未来10年将美国预算赤字削减1.2-1.5兆(万亿)美元的计画.Porcelli担心无法在这之前达成协议,目前看来益发有可能会这样;这将造成议员们又退回原路,必须要完成新的法案,才能撤销自动减支计画的启动.这类行动将引发金融市场动荡,且让原已脆弱不堪的前景更加恶化.

此外,国会还没有决定明年是否要延长数项财政刺激举措.摩根大通预估工资税减税、向长期失业者提供补贴,以及基础建设支出的到期,将使得明年美国经济成长减少1.5-2个百分点,多数预测机构在预估前景时已经把这样的预期纳入考量.

预算僵局问题将造成冲击.此前公布的美国经济数据一直稍稍令人宽慰.上个月新车销售成长7%,工业生产一直在攀升,而请领失业金人数则稳定下滑.占美国经济活动七成的消费者也缓步偿还债务,且随着通胀消退,家庭支出力道也在恢复当中.

将在周三公布的10月个人所得数据,料将从前月的增加0.1%加快至增加0.3%.同日公布的初请失业金人数料仍将低于40万人的关键水平--这两项数据预估将更进一步支持消费者支出,并预示第四季GDP成长可望接近3%.

欧洲也有一些基本力道.企业现金流高且库存低,一旦需求恢复应可有很大的增长空间.德国拥有低失业率、公共财政健全及融资便宜等优势,可支持其国内需求扩张.

不过政治的不确定性以及金融市场波动为前景蒙上巨大阴霾,欧美经济活动低迷,正拖累以出口为导向的亚洲经济.

周三公布的10月制造业采购经理人指数(PMI)初值将衡量中国和欧洲的制造及服务业状况.欧元区制造业PMI料将由9月的47.1下滑至更接近衰退区的46.5.但许多分析师认为欧元区实际上已进入衰退.

中国官方制造业PMI接近荣枯分水岭50.摩根士丹利亚洲区非执行主席罗奇(Stephen Roach)说,美国消费需求疲弱加上欧洲的不景气,对以出口为主的亚洲敲响了警钟.

"全球经济复苏在三年内第二度面临风险,"罗奇在客户报告中说.(完)