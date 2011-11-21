美国缩减赤字委员会难达成协议 恐将宣布失败

* 除非有所突破,否则减赤委员会将于周一承认失败

* 共和党及民主党人士正为互相指责做准备

* 共和党关键人物表示,现实"开始抹灭希望"

* 白宫呼吁超级委员会做出"艰难的选择"

路透华盛顿11月20日电---在历经超过两个月的协商後,美国国会降低赤字委员会看来将承认失败,无法在即将进入2012年选战之际化解党派间在税务以及支出方面的巨大分歧.

随着最後期限临近,部分委员会成员看来已经开始拉高指责的音量.他们必须在周三之前就协议进行表决,但是周一是草案完成并送交委员会的最後期限.

"没有人想要放弃希望.但在某种程度上,现实已经开始抹灭希望."委员会联席主席、共和党议员Jeb Hensarling在福斯新闻频道"周日"节目(Fox News Sunday)中表示.

总统奥巴马在9月做出建议之後,一直避免直接介入协商.

但白宫一名发言人呼吁该委员会做出"艰难的选择",以完成被交付的任务,也就是提出在未来十年至少削减1.2万亿美元赤字的一整套方案.

在美国国家广播公司(NBC)"Meet the Press"节目上,共和党参议员Jon Kyl及民主党参议员凯利(克里, John Kerry)均未提到协议已经接近达成.他们仍坚守各自党派立场,并将指责是对方造成了僵局.

若该委员会不能达成共识,美国将从2013年自动开始在10年内降低赤字1.2万亿美元.

该委员会的失败可能让选民及投资人更加相信华府已经无法正常运转;该委员会是由六名共和党及六名民主党议员组成,是在夏季围绕联邦政府债务上限发生激烈争议後成立的.

这场预算斗争已经持续超过一年之久,一度将政府推向关门的边缘,并让美国债信评等前所未见地遭到调降,国会的民意支持度也随之降至10%左右的低点.

该委员会在解决政府预算赤字及债务问题上被赋予极大的权限,且被许多人视为是在短期内让美国财政获得控制的最好机会;美国政府负债在周五已经超过15万亿美元.

**着眼2012**

两大基本分歧造成了当前僵局:共和党人士反对加税,特别反对对富人加税,民主党人士则反对在没有进行上述加税的情形下缩减联邦退休及医保福利.

虽然外界对于达成协议并未抱持太大希望,但投资人仍担心国会的僵局可能会损及白宫展延所得税减免及长期失业救助等行动,进一步打击脆弱的经济成长.

若减赤委员会未能达成协议,行政官员们预期这对于奥巴马的政治冲击不大,他们也相信未来数月仍有达成协议的可能,因自动缩减支出措施要等到2013年初才会开始实施.

自动缩减支出将会平均分布在内政及国防等项目.但部分国会共和党人士正在讨论解除自动缩减支出措施,以免国防部大举缩编.

奥巴马先前已警告称,任何阻止自动缩减支出的企图都将遭到他的否决,尽管他任命的国防部长表示反对.

在着眼于大选的情形下,许多民主党及共和党人士都认为未达成协议反而比推出糟糕的协议要好,这样在竞选时可以不用违背政党核心原则,又可以指责对方不愿妥协.

**未言放弃**

尽管许多超级委员会的委员在周日的谈话性节目上以"过去式"的口吻说明协商情形,但委员会的两名联席主席称他们尚未放弃.

"我准备与任何有意愿跨越鸿沟的人进行合作."超级委员会联席主席暨民主党籍参议员Patty Murray在美国有线电视新闻网(CNN)上表示.

Murray表示,共和党人士希望展延布什总统时代所提出的减税措施,该措施将于2012年到期.

共和党一直推动永久展延减税措施,但民主党则希望终止对富裕人士的减税.

Kyl表示,"在华盛顿,除非我们加税,否则就是有人不会缩减支出."这引发克里的激烈反应,称在国会今年已在未增税的情形下缩减约1万亿美元的预算.(完)