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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 21日 星期一 09:59 BJT

欧央行总裁敦促欧元区政府迅速行动

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五要求欧元区各国政府迅速采取行动,增强救援基金救助能力,对于他们在应对不断升级的债务危机方面缺乏进展表示愤怒. ECB面临强大压力,外界要求其在应对欧元区危机方面发挥更大作用.一项路透调查显示,欧洲央行可能很快屈服于外界压力,开始大印钞票,这种可能性接近50%.路透

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