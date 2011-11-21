温家宝称将增强人民币汇率双向浮动的弹性

中国中央电视台周六晚报导引述中国国务院总理温家宝的话称,中国正密切关注人民币汇率近期的新变化,将增强人民币汇率双向浮动的弹性. 他在印尼巴厘岛与美国总统奥巴马会谈时指出,9月下旬至11月初,海外人民币无本金交割远期外汇交易显示贬值预期,并非人为决定,而是市场对人民币汇率的反应. 路透