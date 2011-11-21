证监会称退市改革将在创业板试行

中国证监会有关负责人周五称,退市制度改革将先在创业板探索试行,相关方案将在近期向社会公开徵求意见.中证网报道深交所提出了创业板退市制度初步方案,证监会将在这一方案基础上完善. 在创业板推出两周年不久後,创业板退市制度即将推出,料可震慑垃圾股的过度投机与炒作,也可杜绝垃圾股重组的炒''壳''游戏.路透