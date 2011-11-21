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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 21日 星期一 09:54 BJT

美中官员开始两日贸易会谈

中美官员周日开始会谈,围绕令两国关系趋紧的贸易争端展开角力.在上周接连举行的两次亚洲峰会中,中美领导人已各自表达了对贸易问题的关切. 美中商业贸易联合委员会年度会议在成都举行. 美驻华大使骆家辉在两国官员即将展开首日会谈时称:"对中美两国,乃至全球而言,这都是非常、非常重要的经济时刻."路透

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