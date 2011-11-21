贝卢斯科尼称其所在党对蒙蒂政府的支持是有条件的

意大利前总理贝卢斯科尼周日接受《晚邮报》访问时表示,如果蒙蒂组成的技术官员政府提出的改革建议遭到他所在的中右翼党反对,则该政府可能难以坚持到2013年大选.他说道:''蒙蒂如果不倾听我们的意见,将付出惨重代价.'' 贝卢斯科尼所在的自由人民党是议会中的最大党,因此他仍是一股举足轻重的政治力量. 路透