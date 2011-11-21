独家：揭秘赛义夫被捕过程

11月19日用手机拍到的一张照片显示赛义夫与俘虏他的士兵们的合影。 REUTERS/Handout

路透利比亚奥巴里11月20日电---黑色毛衣和夹克不见了，镜头下的黎波里最後一战时穿着的卡其色体恤也一去不返，经历数月逃亡生涯後，曾经精心修剪的短胡子如今已经变得杂乱不堪。

尽管一身阿拉伯长袍，头巾也遮住了他的大半个脸部，但那副无框眼镜，加上锐利的眼神和笔挺的鼻子，还是暴露了他的身份。

他就是卡扎菲的次子，在伦敦政经学院取得博士学位的赛义夫（Saif al-Islam Gaddafi），这位曾经的改革者，摇身变成严惩起义者的铁腕，如今又成了阶下囚。他在撒哈拉沙漠深处接近产油区的小镇奥巴里（Obari）被捕，被绑在一架陈旧的利比亚空军运输机上。

登上这架飞机同行的一名路透记者近身接近了这位39岁的囚犯。赛义夫几个月前在阿拉伯之春时期曾经会见世界媒体，眼下被绑在这架前苏联时期生产的安东诺夫(Antonov)运输机的後部，将经过90分钟的航程被押送往接近的黎波里的小镇兹坦（Zintan）。

他蹙眉沉坐，茫然若失，细心处理着三根手指缠着纱布的右手。他有时还与押送人员平静地交谈，甚至会摆好姿势接受拍照。

夜幕下的追捕

就在几小时前，沙漠深处正值夜深人静时，赛义夫和几个忠实的追随者试图穿越临时政府武装人员设下的边境封锁网时被捕，结束了他的逃亡生涯。

追捕的士兵称，“刚开始他非常害怕，他认为我们会杀了他”。来自Zintan当地武装的这些士兵在沙漠深处40英里的地方拦截下赛义夫及其追随者乘坐的两辆四驱车辆。

“但我们用友善的语气与他交谈，才使他放松了下来，我们还告诉他：‘我们不会伤害你的’”。

赛义夫的被捕是阿拉伯国家一系列反抗运动中又一激动人心的一幕。阿拉伯国家掀起的首个反抗运动在今年年初推翻了突尼斯的本・阿里政府。

反抗运动很快就席传播到埃及，导致该国的长期统治者穆巴拉克下台；席卷到比利亚後，该国首都的黎波里在夏季被攻陷，卡扎菲也在上月被捕身亡；眼下，这场运动则正在威胁巴沙尔家族四代掌控的叙利亚。

在卡扎菲的统治阶层中，赛义夫曾被视为友善的面孔。他在国际社会高层中口碑不错，特别是在伦敦，他曾在这里通过设立个人慈善基金，协助改善利比亚的名声。但在战争爆发後，他将这样的声名抛于脑後，以矢言扫荡反叛的形象示众。

海牙国际刑事法院（ICC）已经签署逮捕令，指控赛义夫涉嫌反人类罪，具体指的是其在今年春季下令杀死手无寸铁的示威者。利比亚临时政府领导人希望让其站在本国的审判席上，并称不会引渡他。利比亚司法部长表示，赛义夫将面临死刑。

赛义夫的逃亡生涯始于10月19日，当时北约（NATO）正对距利比亚首都100英里的班尼瓦利德（Bani Walid）部落阵地进行轰炸。

“你是谁？”

负责追捕的武装人员阿玛尔（Ahmed Ammar）称，他和他战友们几周以来一直在大漠中寻找赛义夫的踪迹，有一天他们得到很关键性的情报，即有一小队卡扎菲的残余势力正在往奥巴里进发，于是他们设下埋伏，并拦截下两辆越野车。

阿玛尔称，“我们朝他们前面的空中和地面开了枪”，有一小队人马停了下来，他们可能希望蒙混过关。

负责追捕的头目Adeljwani Ali Ahmed向车里显得比较重要的人发问：“你是谁？”

“阿卜杜勒萨拉姆，”那人回答道。

这是一个很常见的阿拉伯男子名，意思是"和平的使者"，而赛义夫名字在阿拉伯语里的意思是“伊斯兰之剑”。

Ahmed拨开其他人，上前仔细打量一番後说：“我觉得他就是赛义夫”。

就这样，游戏结束了。武装人员在车上搜查到了几支卡拉什尼科夫式步枪，一只手榴弹和约4000美元的现金。

在飞机上，路透记者数次与赛义夫四目相对，但每次他都把目光躲开。他一度要求喝水，路透记者背包的一瓶水传递给他。当飞机在Zintan山区的柏油路上滑行时，周围迅速聚集了数百人--有人欢呼、有人很愤怒，高喊反卡扎菲理论的战斗口号“Allahu Akbar”(真主万岁)。

有人把手机举到飞机的额窗口附近，试图拍下赛义夫的图片。其他人一度曾经想破门而入。尽管他的同伴很紧张，赛义夫看上去很平静。

当被问到海牙国际刑事法庭曾表示赛义夫与其接触自首一事，他似乎很愤怒：“都是撒谎，我从未和他们进行接触。”国际刑事法庭不会对其判处死刑。

当卫兵示意路透记者应该离开时，记者走回到赛义夫身边，用英语问到：“你还好吗？”

“还好，”他回答说，抬头看了看。记者指着他受伤的右手。他只是回答说“空军，空军。”

“是北约的空袭？”

“是，一个月前。”

记者走过他的身边，走到飞机旋梯旁。赛义夫抬头看了看，沉默不语，握了握右手。

电视画面显示，他稍後被士兵们带下飞机，飞机旁的人们试图打他耳光。士兵们把它塞进一辆汽车，车子快速驶向这座城镇中一个隐秘的地方。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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