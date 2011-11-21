卡扎菲次子赛义夫被捕

卡扎菲次子、在伦敦政经学院取得博士学位的赛义夫如今已成了阶下囚。他在撒哈拉沙漠深处接近产油区的小镇奥巴里被捕，被绑在一架陈旧的利比亚空军运输机上，曾经精心修剪的短胡子如今已经变得杂乱不堪。登上这架飞机同行的一名路透记者近身接近了这位39岁的囚犯。路透