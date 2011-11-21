特写：手机解禁近四年 朝鲜手机用户年底将达百万

路透首尔11月20日电（记者 Jeremy Laurence）---到今年底，朝鲜3G网络将拥有100万名手机用户，而不到四年前，朝鲜人拥有手机就可能入狱甚至被处决。

朝鲜手机用户集中在首都平壤，这里聚集着该国精英和权力阶层，这类人买得起手机、用得起手机。

过去七年在平壤工作的律师兼商业顾问Michael Hay说：“过去两年中，（手机用户）数量呈飞速增长。”

两年前，朝鲜手机用户不到7万。

“而现在，举例来说，咖啡馆女服务生都有手机，并在使用。更别说商人了，他们手机从不离手，谈话经常被来电打断。”

朝鲜于2008年解除手机禁令，并同埃及OrascomORTE.CA电信公司签署四年协议，合作建设朝鲜3G网络。

据鹦鹉螺安全与可持续发展研究所（Nautilus Institute for Security and Sustainability）本月发布的报告，平壤20-50岁人群中，60%的人使用手机。平壤人口约三百万，户口制度非常严格。

该研究所报告中写道：“特别是对于二三十岁的年轻一代，以及商界人士而言，手机被视为必需品。很多年轻人视手机为生活不可或缺的一部分。”

有报告称，今年朝鲜通话费下降，刺激了手机需求。

不过，朝鲜手机用户无法拨往海外，海外也无法拨往朝鲜，并且不能用手机上网。朝鲜政府仍严格限制外界消息流入该国。

据Orascom称，朝鲜3G网络覆盖全国94%人口，不过却只覆盖其14%领土。

投奔韩国的朝鲜人称，买一部手机以及使用的花费，对于大多数人来说可望而不可及。在朝鲜，一部手机大约要350美元，而该国平均月工资只有15美元。

现年40岁的Kim Seong-hu于4月逃到韩国，他说：“拥有手机没有阶层限制，但没多少人有手机，因为实在太贵了。对多数普通人来说，拥有固定电话就心满意足了。”

违法使用中国网络的便宜手机也较为常见，不过仅限于朝中边境地区。

分析人士称，朝鲜建设3G网络，不会像手机助燃今年阿拉伯世界革命那样对朝鲜政府构成威胁。

阿拉伯世界的示威运动与内战革命风潮，推翻了穆巴拉克和卡扎菲等统治者，其中手机和互联网起到了推波助澜的作用。

但分析人士称，朝鲜不大可能发生这种情况，因为朝鲜对媒体控制严格，国内穷人对外界知之甚少，且国内并无革命迹象。

首尔国民大学的Andrei Lankov说：“长期而言，人们之间加强互动，会对政权构成问题，但可能要到多年甚或数十年後，朝鲜国内民怨才会爆发。”

2004年，朝鲜领导人金正日乘坐的火车通过龙川郡路段数小时後，该铁路发生爆炸，朝鲜此後禁用手机。安全官员怀疑，此次事件中可能是用手机引爆炸弹的。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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