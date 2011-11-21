中美官员开始两日贸易会谈

路透成都11月20日电---中美官员周日开始会谈,围绕令两国关系趋紧的贸易争端展开角力.在上周接连举行的两次亚洲峰会中,中美领导人已各自表达了对贸易问题的关切.

在成都举行的美中商业贸易联合委员会(JCCT)年度会议上,美国商务部长布兰森称,他将推动"明确且重要的"举措来推动美国出口.

美国总统奥巴马在过去一周两次会见中国国家主席胡锦涛,两次会面中均讨论了贸易壁垒等问题.奥巴马称,中国现在已是"成熟的国家",这点应当在国际事务中有所体现.

中国官方迄今的回应比较克制,因为中国共产党目前的关注重点是即将进行的领导人换届,因此希望尽力避免外交纷争.

不过有关此事的讨论预计仍将在中国政府内部展开.

"对中美两国,乃至全球而言,这都是非常、非常重要的经济时刻."美国驻华大使骆家辉在两国官员即将展开首日会谈时称.会谈一共将举行两天.

贸易摩擦的核心问题在于美国对华贸易赤字,2010年升至2,731亿美元的纪录高位,高于2009年的约2,269亿美元,尽管两国政府均承诺将修正"全球失衡"的现状.

是次JCCT会议不会就美国抱怨人民币被低估有利中国出口,或中美更广泛的政治紧张局势进行角力.

但美国政界希望在加强知识产权保护及解冻中国对美国牛肉保持了8年的进口禁令方面取得进展.

新华社称,中国将向美国施压,要求其"放松对华高科技产品出口限制,并为中国赴美投资提供便利."

北京抱怨称,以安全为由实施的高科技产品出口限制,阻碍了对美国产品的购买,而这本来可以缩窄贸易缺口.中方的这一怨言遭到了华府的驳斥.

此次会议旨在提出争议事项,并在问题升级到需送至世界贸易组织(WTO)的程度前解决这些争端.

此外,奥巴马政府的一位官员之前曾表示,一些争端在WTO的规则中找不到根据,因此每届JCCT会议之前为期数月的商谈,提供了一个畅所欲言的宝贵机会.

中美双方将于周一当地时间下午公布最新JCCT会谈的结果.(完)