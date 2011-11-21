专家称中国经济不会"硬着陆"

路透上海11月21日电---中国国家信息中心经济预测部主任范剑平称,明年物价会维持回落趋势,全年CPI增幅或在4%左右,GDP增长有望在8.5%到9%之间,中国经济不会出现硬着陆.

中国证券报周一报导援引他的话并认为,明年固定资产投资增速对GDP的贡献将近5%,而消费一般能贡献GDP增速是4-5%.

"因此即使明年外贸出口对GDP增长贡献是零,GDP增长仍有望保持在8.5%到9%之间."他称.

范剑平指出,在明年的宏观调控中,"防风险"将成为重头戏,关键是要化解地方融资平台债务风险和房地产泡沫风险.

他认为,在地方融资平台债务风险上,通过严格控制增量,逐步消化存量,以及允许地方政府开展自行发债试点,走阳光举债道路,风险完全可以控制.

在防范房地产泡沫风险上,预计明年上半年房地产政策不会转向,房价将会由今年的停涨变为小幅下降,这对中国经济增长短期会造成拖累,但随着供求的逐步平衡,房价大幅下降的可能性较小.

对于明年的宏观政策方向,范剑平指出,财政政策方面,财政支出将倾向于民生领域,并安排了一系列结构性减税政策.而货币政策方面,则要保证货币信贷总量合理增长,并调整信贷结构,同时还要鼓励企业直接融资,在贷款增长率并不快的情况下,使全社会融资总量保持合理增速.

而对中国资本市场而言,他预计在端午节以後,随着物价的进一步回落,同时宏观政策出现积极的变化,股市才能有明显好转,在此期间,股市仍将维持震荡行情.

此前数据显示,中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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