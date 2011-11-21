国土部鼓励有条件地方进行农村集体土地股份制改革

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月21日电---中国政府针对农村土地权益的新政策初现端倪,国土资源部副部长王世元日前表示,要积极稳妥推进农村土地使用制度改革,凡有条件的地方,鼓励集体土地股份制改革.
人民日报周一引述王世元在一学术年会上表示,鼓励有条件的地方成立集体土地农业经合组织、股份合作社或股份公司等,使农民对集体资产享有充分的股权,以充分体现农民作为成员的财产权益.
他认为,要健全土地要素市场配置和政府调控机制.对依法取得的农村集体经营性建设用地,通过统一有形的土地市场、以公开规范的方式转让土地使用权,要深化推进征地制度改革,切实维护农民的土地合法权益.
"要落实征地补偿安置制度.依照现行法律和政策,应及时足额给予农村集体经济组织和农民合理补偿,确保被征地农民生活水平有提高、长远生计有保障."王世元在谈到征地、拆迁中如何保护农民土地合法权益的问题时表示.
近几年,中国各地因拆迁、土地征用,农民未能得到合理补偿引发的群体事件层出不穷,有学者指出,这些事件背後皆与土地被徵收、征用有关,土地改革已近临界点.
11月9日,中国几大部委联合发布《关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》,以加快农村集体土地登记确权发证工作,根据相关文件的要求,将力争三年将农村集体土地所有权证确认到每个具有所有权的农民集体经济组织,这或许正是在为农村集体土地股份制改革做好准备.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 张喜良
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)