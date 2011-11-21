德国与英国就解决欧债危机歧见大

* 默克尔及卡梅伦会面,此前双方对欧元见解互异

* 德国及英国在金融交易税方面的歧见无缩小迹象

* 卡梅伦主张"强力一击",默克尔表态希望"一步一步"解决

路透柏林11月18日电---德国和英国领导人周五对于该如何解决欧元区债务危机表达相互冲突的看法,双方并承认未能缩小有关欧洲实施金融交易税方面的分歧.

在柏林的记者会中,英国首相卡梅伦(David Cameron)和德国总理默克尔试图掩饰双方围绕欧洲政策的歧见,此前两国政坛及媒体之间已经因此爆发口水战.

不过卡梅伦和默克尔无法隐藏各自对欧债危机应如何处理的不同见解.卡梅伦呼吁采取"果断行动"来稳定欧元区.默克尔则清楚表明她倾向于"一步一步"地解决.

"我的德文不是很好,我想火箭炮是叫做Superwaffe没错吧?"卡梅伦在被问及他呼吁欧洲决策者采取"大火箭炮"策略来解决危机时如此回应到.

他表示,"总理和我同意需要采取果断措施稳定欧元区",指对希腊应采取强有力的措施,扩大救援基金规模和欧洲银行业资本重组.

默克尔则更为谨慎.

她面临日益沉重的压力,要求其支持欧洲央行(ECB)采取更加激进的措施应对危机,例如发挥欧元区最後借款人的作用,或作为欧洲金融稳定机构(EFSF)的後盾.

迄今为止默克尔没有做出让步,她支持德国央行的观点,认为欧洲央行出手援救将违背其关注通胀的政策使命.德国对两次世界大战後的恶性通胀有着深刻的记忆.

默克尔表示,"英国要求我们使用大量的火力重获市场对欧元区的信心,这一点是正确的.但我们必须注意,我们不能假装拥有不存在的力量.因为市场很快就会发现这无济于事."

默克尔关注修改欧盟里斯本条约,以强迫其他欧元区国家实施和德国同样严格的财政纪律.她认为这将令金融市场相信,欧洲对控制债务和赤字的态度是认真的.

一位德国消息人士表示,两位领导人就调整条约讨论了达成协议的可能办法.卡梅伦将赞同柏林方面的意愿,以换取更多"不参加"的权力,以便让其保守党内的欧元怀疑论者感到满意.

目前尚无法取得英国官员证实该讨论的消息.

**金融交易税**

在被问及有关德国推动在欧洲推出金融交易税时,梅克尔承认她和卡梅伦"没有任何进展".

英国担心单独在欧洲推出所谓的"托宾税",将会损及伦敦市金融业的竞争力.卡梅伦表示,这会把企业赶至没有开徵这类税的国家.

"当然会有歧见.但如果能代表欧洲大陆的所有强国,且如果我们能够容忍歧见,那麽欧洲就能够获得成功,"默克尔表示.

两位领导人竭尽所能地展现出团结的一面,彼此称呼对方的名字,说几句对方的语言,并强调他们在强势欧元和单一欧洲市场中的共同利益.

但数位助理表示,梅克尔对她认为的卡梅伦对欧元区的不断抨击正失去耐心.卡梅伦的言论也深深激怒了默克尔的亲密盟友--法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy),以致他最近在一次峰会上向卡梅伦表示,他"厌恶"这样的言论.

本周早些时候在默克尔所属德国基督教民主党(CDU)的一场会议上,该党议会领袖指责英国"仅维护其自身利益",并宣称"欧洲突然都讲德语了",意指该地区普遍接受德国严格的财政纪律.

用广受尊敬的德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的话说,整个欧洲最终将不可避免地加入欧元区,而且"其速度可能会比英国一些人所预计的更快."

上述言论在英国媒体界引起了强烈的反应,对欧元持怀疑论的保守刊物每日邮报称,"我们不需要再担心铁靴政策,而更多的要担心德国会发号施令."(完)