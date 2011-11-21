亚洲需采进一步措施以免遭金融危机波及--日本首相

路透印尼努沙度瓦11月19日电---日本首相野田佳彦周六表示,亚洲需考虑采取进一步措施避免金融危机,因欧元区的债务问题可能波及亚洲.

野田佳彦称,尽管亚洲自1997/98年该地区金融危机後采行的经济管理,使其更具韧性,但无法完全不受欧债危机的影响.

"我认为亚洲未必难以招架(来自欧洲的)外部冲击."野田佳彦再印尼峇里岛的东亚高峰会後记者会表示.

"鉴于实施健全经济政策的努力,亚洲地区总体上享有经常帐盈馀,外汇储备也处于高水平,因此对外部冲击较具韧性."

"尽管如此,如果无法对欧洲危机建立一道防火?,毫无疑问我们就可能面临不利影响."

野田佳彦并未详细阐述该采取何种进一步措施,只表示加强区域金融合作是基本的努力方向.

"日本正领导有关如何避免危机,及在区域层级采取进一步防止危机措施的讨论.我们需迅速做出总结,我在东盟加上日本、南韩及中国(ASEAN+3)峰会提出这样的建议."(完)