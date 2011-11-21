中日韩寻求年底前达成投资协议

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透印尼努萨杜瓦11月19日电---一位日本高级官员称,日本、中国及韩国领导人周六同意设法在年底前达成一项三方投资协议,以便加速三国自由贸易协定(FTA)的磋商.
三方还同意,各国产业,政府和专家对自由贸易协定的研究工作将在12月底之前完成,从而对此展开正式协商.
日本首相野田佳彦在本次三国领导人会谈中表示,历经四年的谈判即将取得成果,现在是签署投资协议的时候了.
"放宽投资规定是整个自由贸易协定的重要组成部分,"这位日本外务省官员对记者说.
"野田首相强调,全面的投资协议对于日中韩三方签署自由贸易协定具有重要意义."
由于尚在谈判阶段,这位官员不愿透露投资协议的细节.不过,一般来说投资协议可以提高投资的法律安全性,帮助企业对所处的商务环境作出更好的预测.
野田此次与中国总理温家宝、韩国总统李明博在印尼度假胜地巴厘岛进行会晤.不久即将召开东亚峰会,是次会议的主要议题是促进本地区的经济合作.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
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