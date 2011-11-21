王岐山称当前全球经济形势严峻

路透成都11月21日电---中国副总理王岐山周一表示,当前全球经济形势依然十分严峻,中美双方应共同努力寻求经济均衡增长.

"全球经济形势依然十分严峻,当务之急是确保经济复苏,"王岐山在成都举行的中美商贸联委会会议(JCCT)上指出.

新华社上周末报导曾援引王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.在此环境下,中国要执行好稳健的货币政策.他负责管理中国的金融和贸易政策. 他并称,中国和美国应共同努力实现经济均衡增长.

王岐山表示,不均衡的复苏,好于均衡的衰退.

美国和其他一些国家要求中国允许人民币更快速升值,来平衡全球经济.

中国一再拒绝这类要求,反而要求美国削减财政赤字和增加储蓄.

美国总统奥巴马过去一周两次会见中国国家主席胡锦涛,两次都讨论了贸易壁垒等问题.奥巴马称中国现在"长大成人了",在国际事务中应该有大人样.

中国官方反应一直很克制,主要精力放在领导人换届上面,一直谨慎避免外交冲突.(完)