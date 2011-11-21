欧洲央行必须遵循欧盟条约所赋予的职责--德国央行总裁

路透柏林10月19日电---欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼表示,欧洲央行只有在不损害其对抗通胀的政策目标的前提下,才能对陷入财政困境的欧元区成员国施以援手.

在接受的德国电台Deutschlandradio Kultur专访时,魏德曼反驳了法国等国所提、欧洲央行应进行更强有力的干预以遏制欧元区债务危机蔓延的呼吁.

魏德曼称,"欧元体系的的任务是维护货币系统稳定.只要确保这个目标,我们就能对那些应对财政稳定负责的国家提供支持,我们正在这样做."

"我们目前被要求扩大欧盟条约赋予欧央行的责任.我认为欧元区并不会因为欧央行超越了所赋予的职责或违背了欧盟条约,而获得市场的信心."(完)