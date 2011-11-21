欧洲央行必须遵循欧盟条约所赋予的职责--德国央行总裁

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透柏林10月19日电---欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼表示,欧洲央行只有在不损害其对抗通胀的政策目标的前提下,才能对陷入财政困境的欧元区成员国施以援手.
在接受的德国电台Deutschlandradio Kultur专访时,魏德曼反驳了法国等国所提、欧洲央行应进行更强有力的干预以遏制欧元区债务危机蔓延的呼吁.
魏德曼称,"欧元体系的的任务是维护货币系统稳定.只要确保这个目标,我们就能对那些应对财政稳定负责的国家提供支持,我们正在这样做."
"我们目前被要求扩大欧盟条约赋予欧央行的责任.我认为欧元区并不会因为欧央行超越了所赋予的职责或违背了欧盟条约,而获得市场的信心."(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。