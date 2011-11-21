萨科齐应对欧债危机受推崇 支持率回升

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透巴黎11月20日电---周日发布的民调显示，法国总统萨科齐支持率略回升，这主要归功于他对欧债危机的应对，不过多数人对他的国内政策感到不满。
法国《星期日报》发布的IFOP-JDD民调显示，34%的受访者对萨科齐的政策表示满意，上升了3个百分点，结束了连续三个月下滑的局面。
萨科齐在过去一年试图改善形象，为明年4月竞选连任作准备，届时将迎接热门人选、社会党候选人欧兰德（Francois Hollande）的挑战。
此项最新民调中，受访者称萨科齐在国际事务方面的表现不错，但多达66%的受访者对他在处理国内政治及社会事务中的表现感到不满。
法国面临削减公共赤字的压力，不过与此关系更密切的不是总统萨科齐，而是总理菲永。最新民调显示，菲永支持率下降2个百分点至44%。
欧兰德是明年总统大选的热门人选，周三的一项民调显示，60%的法国选民认为萨科齐不能获选连任。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。