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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 21日 星期一 11:51 BJT

切尔西英超夺冠梦再受打击

切尔西挑战英超冠军之路周日再受打击，主场1-2不敌利物浦，这是继3-5负阿森纳後连续第二次主场败北。英超12轮比赛後切尔西落後领头羊曼城多达12分。比赛第34分钟，马克西进球为利物浦取得领先，下半时开赛10分钟，斯图里奇为切尔西扳平比分，但约翰逊（左）的绝杀为利物浦锁定胜局。路透

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