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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 21日 星期一 11:50 BJT

多特蒙德爆冷胜拜仁

多特蒙德周六场挑战领头羊拜仁慕尼黑，凭借19岁球员格策的进球，最终1-0意外击败拜仁。下半场进程过半，德国国脚格策（左）进球，助多特蒙德在最近七场比赛第六次取胜，目前积26分，排名升至第二。裁判拉法提试图自杀事件给当天德甲赛事蒙上阴影。路透

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