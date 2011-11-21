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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 21日 星期一 11:47 BJT

皇马继续三分优势领跑西甲

西甲领头羊皇家马德里周六扩大积分优势，客场3-2击败巴伦西亚。本泽马第20分钟首开纪录为皇马取得领先，第72分钟拉莫斯为皇马打进第二球，但三分钟後主队索尔达多扳回一分，第78分钟C罗进球，之後虽然索尔达多再入一球，皇马最终以3-2击败巴伦西亚，延续积分榜首三分领先优势。路透

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